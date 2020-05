Modugno: “Triste che siamo dietro alla Germania in Serie A”

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la ripresa del campionato italiano: “I tempi stringono, resta poco tempo per completare la stagione e adempiere ai diktat dell’UEFA. E’ abbastanza triste che però in generale un paese come l’Italia debba aspettare la Germania, la Merkel, con un riferimento diverso da quelli che sono i nostri principi e la nostra forza. Zielinski? C’è grande fiducia per il rinnovo di contratto”.