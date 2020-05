L’agente di Davide Faraoni, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” circa alcune voci che accosterebbero il suo assistito alla prossima finestra di mercato azzurra: “Faraoni? Anche lui piace a Gattuso e pure a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino deve andare via Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a Napoli a prendere il suo posto. Da qui ai prossimi mesi vedremo, in questo momento il discorso è ancora prematuro”.