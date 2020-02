Alle 20:45 andrà in scena il recupero della diciassettesima giornata di Serie A tra Lazio e Verona, con i biancocelesti che vincendo si porterebbero a soli due punti dalla Juventus prima in classifica dopo la grande vittoria contro la Spal per 5-1 di domenica scorsa. Dal canto suo, il Verona è reduce da un grande pareggio a San Siro contro il Milan per 1-1 e si trovano a meno due dalla zona Europa League. Queste le formazioni scelte dai due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Lazovic, Veloso, Pessina, Faraoni; Zaccagni, Borini; Verre.