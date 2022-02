È mancino come Fabian, ma si ispira a Zielinski: chi è Antonio Vergara, gioiello del Napoli convocato in Nazionale U19

È arrivata l’ufficialità della prima convocazione in Nazionale U19 di Antonio Vergara, centrocampista del Napoli Primavera, punto cardine nello scacchiere di mister Frustalupi; con ampia veduta sulla prima squadra allenata da Luciano Spalletti. Vergara nasce il 16 gennaio 2003, a Frattaminore, nella periferia di Napoli. Muove i primi passi nella scuola calcio “F.lli Lodi” di Frattamaggiore, ma già ad otto anni lo prende la SSC Napoli, con cui fa tutta la trafila delle giovanili.

RUOLO – Vergara è una mezzala naturale. Duttile e polivalente; può agire anche da mediano, trequartista ed attaccante esterno; grazie ad una spiccata qualità ed un bagaglio tecnico di spessore. Mancino, alto 182 cm, si ispira a Piotr Zielinski, col quale condivide abilità nel fraseggio, nell’ultimo passaggio e negli inserimenti senza palla.

SPALLETTI – Si mette in mostra, tra gli applausi del Maradona, in occasione dell’amichevole estiva tra Napoli e Benevento. Vergara gode della stima dell’allenatore di Certaldo, tanto che – nelle sei occasioni in cui viene convocato (cinque in campionato ed una in Europa League) – il tecnico lo manda sempre a scaldarsi, in ottica di un esordio che non è ancora arrivato. Accolto sin da subito da senatori come Mertens e Koulibaly, si allena con la prima squadra da svariati mesi.

La prima chiamata della Nazionale U19 è arrivata: Vergara è stato scelto dal tecnico Carmine Nunziata tra i 22 giocatori impegnati nell’amichevole del 9 febbraio, ore 11:30, contro i pari età della Turchia. Un test importante in vista della qualificazione all’Europeo di categoria. Antonio Vergara: “fiore di Primavera”.

di Gianmarco Giordano