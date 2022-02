Venezia-Napoli, la probabile formazione azzurra: due ballottaggi in attacco

Il Napoli tornerà in campo domenica alle ore 15:00 contro il Venezia e Luciano Spalletti non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Come rivela Tuttosport, la difesa ed il centrocampo sono già decisi e saranno gli stessi visti nelle scorse partite, mentre l’attacco è il reparto dove il tecnico toscano ha ancora qualche dubbio. Oltre alla presenza certa di Piotr Zielinski sulla trequarti, sull’out mancino si dovrebbe rivedere Lorenzo Insigne dall’inizio, mentre a destra il ballottaggio è tra Politano ed Elmas, con il primo nettamente favorito. Nel ruolo di punta centrale, invece, c’è il dubbio più grande: Victor Osimhen e Dries Mertens partono, infatti, alla pari nel ballottaggio e si sceglierà solo a ridosso del match.