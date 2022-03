Senza motivazioni

Il Napoli si assenta nella serata più importante. Lo stop casalingo con i rossoneri allontana forse definitivamente le speranze di lotta scudetto.

Un Napoli privo di idee che non riesce a fare neanche un tiro in porta per più di un tempo. Spalletti inneggiava alle motivazioni e invece proprio quelle sono apparse assenti nei giocatori. Zero idee nella trequarti. La palla lunga a Osimehn unica alternativa. Così non va. Le illusioni contro la Lazio sono diventate le delusioni questa sera. E’ mancata la verve in attacco. Qualcosa si è vista quando finalmente sono entrati giocatori con più dinamicità offensiva come Ounas Elmas Mertens Lozano. Ma tutto questo non è bastato.

Un set point importante mancato dal Napoli. Di certo oggi ci si aspettava davvero qualcosa in più dalla prestazione. Il campionato non è finito ma il Napoli adesso rischia il tracollo psicologico.

Ci sarà adesso da ritrovarle questa motivazioni perchè c’è un finale di campionato da onorare. Questa squadra passa dalla stelle alle stalle. Dall’euforia alla depressione. Ora bisogna davvero che Spalletti rimetta insieme i cocci di questa sconfitta altrimenti anche il posto in Champions può essere messo a rischio perchè la Juventus dietro corre e Atalanta e Roma non hanno intenzione di mollare.