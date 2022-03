Spalletti: “Abbiamo palleggiato bene, ma siamo stati poco pericolosi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della sua squadra contro il Milan per 0-1. Queste le sue parole:

“Potevamo fare scelte diverse nella scelta dell’azione, abbiamo costruito anche bene ma dopo la metà del primo tempo non siamo stati incisivi nel creare azioni pericolose per la linea difensiva del Milan. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo, abbiamo preso gol e non siamo riusciti ad alzare il livello.

Nella prima mezz’ora abbiamo giocato bene, poi dopo abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e non abbiamo creato tanto dal punto di vista offensivo. Per quanto riguarda il palleggio, secondo me è stato fatto abbastanza bene. Loro hanno abbassato il baricentro, noi abbiamo perso un po’ di ordine e abbiamo preso molte ripartenze. Non siamo mai riusciti a trovare un uomo libero davanti alla porta e creare pericoli.

Mancava un po’ di fisicità, ma se riesci a palleggiare bene e tenere il pallone riesci a sopperire a questa assenza. Abbiamo recuperato qualche calciatore, tipo Lozano e Anguissa, ma non avevano molti minuti nelle gambe, mentre Fabian ha un po’ di pubalgia e non può giocare sempre tutte le partite.

La tensione era alta, anche perchè oggi si giocava per la testa della classifica. Se non sai reggere alle pressioni diventa quasi impossibile vincere. Esistono, però, diversi caratteri e diverse anime e dobbiamo riuscire a farle rendere tutte allo stesso modo.

Scudetto? Io non cambio il mio modo di pensare”.