Top&Flop – Real Sociedad-Napoli, il migliore per la redazione di MondoNapoli è…

Il Napoli vince a San Sebastian di misura grazie alla rete siglata da Matteo Politano. Gli uomini di Gattuso hanno giocato una gara ordinata e di grande equilibrio contro una squadra pericolosa come la Real Sociedad.

Il migliore in campo secondo la redazione di MondoNapoli è, senza alcun dubbio, Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese sembra essere tornato ai livelli di due anni fa e l’ha dimostrato anche questa sera. Un vero e proprio muro, è stato l’incubo degli attaccanti Sociedad che non sono mai riusciti a superarlo per tutti i 90′ di gioco più recupero.