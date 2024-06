Prima Pagina – CdS Campania: “King Conte”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

Grande entusiasmo da parte dei tifosi del Napoli per l’ufficialità dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport edizione Campania che dedica la prima pagina proprio al tecnico salentino: “Adrenalina e battute in napoletano: i tifosi già lo adorano. La carica speciale del nuovo tecnico: «Sarà un’avventura bellissima, questa città è un privilegio». Manovre incrociate per Lukaku e Dovbyk, si lavora su Lucca. Antonio, che spasso «Amma faticà». Il 26 sarà show a Palazzo Reale“.