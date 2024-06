Pedullà: “Chiesa è l’esterno preferito da Conte, farà di tutto per portarlo al Napoli. Buongiorno? Obiettivo principale”

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli riguardo alcuni nomi per il mercato estivo degli azzurri.

Riguardo le voci su Federico Chiesa, il giornalista si esprime così: “Chiesa è vicino all’addio alla Juventus ed è considerato l’esterno italiano preferito da Antonio Conte ma non escludo che possa piacere anche a De Rossi per il buon rapporto che hanno.

Con l’arrivo di Motta alla Juventus, l’esterno italiano non è tatticamente adatto al gioco del tecnico italo-brasiliano. Federico è richiesto anche in Inghilterra per alcuni club di Premier ma Conte farà di tutto per portarlo al Napoli“.

Secondo Pedullà, per quanto riguarda il nome di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana, è il primo nome della lista di Conte e obiettivo principale della società partenopea per la finestra di mercato estiva ma, aggiunge l’esperto, che Cairo difficilmente si libererà del capitano granata.