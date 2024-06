Natan: “È finita la mia prima stagione in Europa. Vorrei ringraziare il popolo napoletano per avermi supportato nel momento del bisogno”

Il difensore del Napoli ha voluto ringraziare i tifosi napoletani attraverso il proprio profilo Instagram.

Di seguito la lettera del calciatore azzurro: “È finita la mia prima stagione in Europa. Una stagione in cui ho imparato tante cose, ho avuto nuove esperienze e la certezza che sono sulla strada giusta per raggiungere i miei sogni. Vorrei ringraziare la tenerezza del popolo napoletano che sin dall’arrivo mi ha dato tutto il supporto e incoraggiamento di cui avevo bisogno in ogni momento. Fra un po’ si inizierà una nuova stagione, con una nuova storia e, se Dio vuole, con tante conquiste indossando questa maglia con tanta storia. Forza Napoli sempre”.