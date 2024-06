DAZN, Hermoso-Napoli: Incontro a Madrid in settimana!

Dopo aver praticamente chiuso per Conte (domani la firma e l’annuncio), il Napoli si muove già sul mercato, come dichiarato da Orazio Accomando giornalista di Dazn, ci sono novità su Mario Hermoso centrale dell‘Atletico Madrid. Il difensore spagnolo, lascerà i Colchoneros a costo zero ed è nel mirino del club azzurro. Queste le parole di Accomando sul suo profilo X: “Può essere che in settimana si lavorerà anche su questo, posso dire e confermare che il Napoli è più avanti rispetto alla Roma e rispetto ad altre squadre, ci sarà un incontro a Madrid in questi giorni con procuratore ed intermediari”.