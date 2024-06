L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata ad Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano le vacanze di Aurelio De Laurentiis sono terminate ieri, quelle di Conte sono in via di conclusione. De Laurentiis è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, proveniente da Ibiza. Invece Antonio Conte, futuro tecnico del Napoli in questi giorni era comandante della sua barca in tour per il Mediterraneo. Il presidente e il tecnico, si sono concessi dunque un po’ di vacanza prima di accelerare. Oggi inizia il conto alla rovescia che culminerà nella firma e nell’annuncio di Conte come nuovo allenatore del Napoli. Accadrà tra mercoledì e giovedì, quindi succederà tra poco.