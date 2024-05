L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Bologna. Secondo il quotidiano la partita di oggi tra Napoli e Bologna sarà per De Laurentiis come una seduta psicanalitica. Un ritorno alle origini del male. Nel calcio, come nella vita, la seconda chance c’è quasi sempre. Basta saperla cercare. I novanta minuti di oggi saranno uno specchio per il presidente che li vivrà tra rabbia e delusione, ma anche con desiderio di riscatto, per esempio per le non gradite risposte di Thiago Motta nei suoi confronti. Il futuro del Napoli dipende dal presidente. Se non è cambiato nulla rispetto ad un anno fa, saranno guai.