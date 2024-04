L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione intricata della panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Giampiero Gasperini è uno dei pupilli di De Laurentiis, ma in questo caso c’è da superare l’ostacolo del club bergamasco. Gasperini infatti è reduce da una stagione storica in terra atalantina ed ha ancora un anno di contratto con il club. I contatti già ci siano stati cosi come la disponibilità al dialogo. Se dovesse andar a buon fine potrebbe esser seguito da gli enfant prodige Ruggeri e Scalvini.