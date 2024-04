L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto che riguarderà la partita di oggi tra Empoli e Napoli. Secondo il quotidiano oltre a seguire la partita gli occhi saranno su Elia Caprile dell’Empoli, ma di proprietà Napoli, perché bisogna capire se può essere il portiere azzurro della prossima stagione. Intanto è scattato il rinnovo automatico per Alex Meret in base al 70% di presenze. Il portiere del Napoli ora è legato fino al 2025, ma la situazione resta precaria ed a fine stagione ci sarà un incontro col suo agente. Chi andrà via è invece Pierluigi Gollini. L’ascesa di Caprile ne allontana il riscatto dall’Atalanta. Non è da escludere che alla fine possano essere Meret e Caprile i due a giocarsi il posto nella prossima stagione, ma molto dipenderà dalle richieste del mercato