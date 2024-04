L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano dall’avvento in panchina di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli Osimhen e Kvaratskhelia sono i due giocatori che hanno preso parte a più reti in Serie A, sette in sette incontri per entrambi. Per il nigeriano sono sei gol e un assist, mentre sono quattro reti e tre assist per il georgiano.