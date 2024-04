L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret ha conquistato sul campo il rinnovo fino al 2025, ma la nuova scadenza non chiarisce i dubbi legati alla prossima stagione. Presto sarà tempo di riflessioni e confronti con il suo agente per definirne il futuro. Sabato, intanto sfiderà Elia Caprile, per cui il domani sembra già definito. A distanza si valutano i suoi progressi a Empoli, a fine anno ritornerà al Napoli che ha intenzione di puntarci. Meret qualche settimana fa ha maturato la quota del 70% delle presenze in stagione che avrebbe fatto scattare l’opzione di rinnovo unilaterale a favore del club che sarà esercitata. Il portiere si ritroverà legato alla società azzurra fino al 2025, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Presto il suo agente, Federico Pastorello, incontrerà il Napoli per cominciare a discutere della prossima annata, per definire strategie e volontà delle parti.