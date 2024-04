L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il patron del Napoli De Laurentiis si prepara ad una rivoluzione della rosa , a partire dal centrocampo, nel quale ci saranno gli addii di Zielinski, Dendoncker, Demme, Traorè. L’obiettivo principale resta Sudakov, ma il Napoli starebbe seguendo con particolare interesse anche Alexsander Prass dello Sturm Graz. E’ un classe 2001, fisico e qualità per il centrocampista che dovrebbe rinforzare un reparto in difficoltà. Il club di appartenenza chiede 10 milioni di euro. Sudakov, che resta in cima alla lista dei desideri della squadra partenopea, sta diventando oggetto di un’asta che sta facendo lievitare il costo. De Laurentiis, dal canto suo, ha ribadito a Manna di essere celere sul mercato, per evitare gli errori del passato.