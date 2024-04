Di Francesco: “Domenica servirà coraggio, vogliamo vincere. Calzona? Lo conosco, ho detto ai miei di stare attenti”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone che, domenica alle 12:30, affronterà il Napoli al Maradona per la trentaduesima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa.

L’allenatore, in merito alla sfida di domenica, ha risposto ad alcune domande riguardo l’atteggiamento da mettere in mostra contro il Napoli: “Equilibrio e coraggio ci ha contraddistinto nel corso della stagione e vorrei vederli anche domani. Sarà una gara diversa rispetto a quella di coppa, ogni partita ha la sua storia. Bisogna stare attenti, altrimenti si rischia di essere schiacciati”.

In merito al periodo che sta affrontando il Napoli, Di Francesco risponde così: “Ho visto un bel Napoli contro il Monza. Loro vogliono guadagnare posizioni in classifica e lo vogliamo anche noi. Bisogna capire chi abbiamo davanti e fare attenzione alle loro individualità. Inoltre, conosco Calzona e il livello di attenzione deve essere molto alto”.

Infine, il tecnico dei ciociari fa il punto della situazione in casa Frosinone e annuncia i giocatori che possono recuperare per la sfida di domenica e chi, al contrario, resta a casa: “Monterisi e Harroui non saranno disponibili, mentre Bonifazi si è allenato solo ad inizio settimana e domani sapremo se lo avremo. Gelli è disponibile nonostante sia stato male nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda Marchizza, non è ancora pronto e deve recuperare la condizione giusta”.