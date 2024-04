Immobile, parla l’agente: “Possibilità Napoli? È un’icona della Lazio, per ora resta lì ma si può sognare tutto”

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, parlando del futuro del suo assistito e di alcune figure che potrebbero servire al Napoli.

Riguardo Immobile, il suo agente ha risposto così alle domande sul suo futuro: “Ciro al Napoli? Si può sognare tutto ma ha due anni di contratto con la Lazio e per ora resta lì. Lui è una bandiera, un’icona della Lazio; la stagione difficile non cancella tutto quello che ha fatto in questi anni per la squadra. Inoltre, i suoi numeri non li ha mai fatti nessuno. Le chiacchiere stanno a zero”.

Per quanto riguarda il Napoli, l’agente ha voluto spendere alcune parole su Raspadori e Simeone: “Purtroppo si gioca in undici, è normale che qualcuno dev’essere penalizzato. Entrambi vogliono giocare di più, soprattutto Simeone che, per me, è un ottimo giocatore. Ha la sfortuna di trovarsi davanti uno come Osimhen, è normale che abbia giocato di meno”.

Infine, Sommella esprime il proprio parere sul dirigente sportivo Manna e su Conte, figure accostate al Napoli negli ultimi giorni: “Conosco molto bene Giovanni, è un profilo simile a Giuntoli, Paratici e Berta ma gli va dato il tempo di sbagliare. I dirigenti che ho citato sono partiti dal nulla e sono arrivati in alto grazie all’impegno. Conte? Si commenta da solo, secondo me può ripetere ciò che ha fatto Spalletti la scorsa stagione“.