TMW – Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: torna titolare Politano

Ritorna la Serie A e ritorna il Napoli. Domenica, ore 12:30, la formazione di Calzona affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco al Maradona.

L’edizione odierna di TuttoMercatoWeb.com illustra quelle che potrebbero essere le scelte dei due tecnici in vista della sfida di domenica mattina.

Il Napoli, dopo aver battuto in rimonta il Monza e ritrovato il (i) gol, è pronto ad ospitare la formazione ciociara ma dovrà fare a meno di Ngonge (squalificato) e di Olivera, out per un infortunio muscolare. Ritorna Politanonel tridente d’attacco insieme a Kvara ed Osimhen, A centrocampo, Zielinski è favorito su Traorè per una maglia da titolare insieme a Lobotka e Anguissa. In difesa confermati Rrahmani e Juan Jesus, l’inamovibile capitan Di Lorenzo e Mario Rui torna titolare. Meret tra i pali a completare il reparto.

Per quanto riguarda la formazione di Di Francesco, nella difesa a 3 è confermato Romagnoli al centro ma è ballottaggio tra Bonifazi, Lirola e Okoli per completare il reparto.

Centrocampo composto da Mazzitelli e Barrenechea, mentre sulle fasce confermati Zortea e Vali. In attacco confermato Soulé ed è ballottaggio tra Brescianini e Reiner per affiancare l’argentino. Prima punta Cheddira.

Di seguito, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco