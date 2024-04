L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione sul prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Antonio Conte resta una tentazione irrinunciabile per Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione. Conte è un allenatore di grande esperienza e qualità, la sua presenza sulla panchina del Napoli potrebbe essere un fattore determinante per il futuro della squadra. Un margine di manovra enorme, che potrebbe pure essere decisivo per convincere lo stesso Conte ad accettare l’incarico. Ovviamente, il mister salentino vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche. vorrà per esempio scegliere lui il sostituto di Osimhen, su cui costruire il futuro. De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca magari derogando ai suoi principi sul mercato.