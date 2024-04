L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che attende il Napoli a partire da giugno. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis sta affrontando una situazione complessa e in continua evoluzione. La stagione, iniziata con grande entusiasmo, si è trasformata in un paradosso che ha portato riflessioni importanti. Una delle lezioni apprese riguarda la programmazione anticipata e la scelta dei giusti uomini per i ruoli chiave. In questo contesto, il club sta per fare un passo importante: l’acquisizione di un direttore dell’area tecnica. Questa figura avrà il compito di selezionare i giocatori, gestire i rapporti tra club e squadra e valorizzare il settore giovanile. La nuova era è alle porte, e la posizione di Mauro Meluso sarà presto definita