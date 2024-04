Suggestione Italiano-Napoli, ecco le parole di Galli

Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Milan, è stato ospite a Radio Anch’io Sport su Rai radio 1 e ha parlato del futuro prossimo di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina che potrebbe però spiccare il “volo” verso sud ai piedi del Vesuvio. Ecco le sue parole:

“Italiano è un grande allenatore! Ha dimostrato, in questi anni, di saper gestire gruppi più o meno omogenei dando un’identità di gioco e riportando la Viola nel calcio europeo. Però adesso è arrivato per lui il momento di fare il salto di qualità, andando in una piazza con molte ambizioni. Questa è senza dubbio Napoli che ha bisogno di ricominciare un nuovo ciclo, ripartendo da un tecnico e da un Ds che possano fare gruppo e creare l’amalgama per la prossima stagione. D’altro canto, la Fiorentina dovrà invece prendere un allenatore che dimostri continuità con il progetto del tecnico siciliano, uno giovane che miri soprattutto alla crescita dei giovani. Naturalmente il tutto potrà essere possibile se si stabiliscono da subito i cardini a cui appellarsi.”