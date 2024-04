Post partita Bologna-Salernitana 3-0, le parole di Colantuono

Nell’anticipo del lunedì di Pasquetta, festeggia il Bologna e lo fa con un secco 3-0 ai danni della “nuova ” Salernitana di Stefano Colantuono. L’allenatore romano è stato intervistato nel post gara. Ecco le sue parole:

“Poco da fare con questo Bologna, è in uno stato di grazia e gioca veramente bene. Dei 3 goal solo del terzo sono un po’ perplesso. Gli altri due sono nati da giocate sensazionali e non potevamo fare nulla. Noi abbiamo un obbligo verso la nostra gente che è quello di onorare al meglio questo campionato. E’ pur vero che ancora non siamo del tutto retrocessi e quindi se c’è una sola speranza, seppur minima, dobbiamo coglierla. Riguardo a Dia, io mi attengo a ciò che la società fa. Detto questo in settimana continueremo a lavorare per colmare le lacune e cercheremo di fare del nostro meglio.”