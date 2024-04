Per rafforzare la difesa, il Napoli avrebbe pensato a Victor Nelsson, centrale del Galatasaray. Il club turco ha relegato a riserva il giocatore danese dopo l’arrivo di Davinson Sanchez, motivo per cui il difensore avrebbe chiesto la cessione. Secondo Fanatik, non c’è stata ancora nessuna chiamata fra la dirigenza del Napoli e quella turca. Però la volontà del difensore di cambiare aria potrebbe essere determinante.