L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Jonathan David, giovane attaccante canadese del Lilla, sembra essere uno dei nomi in cima alla lista del Napoli. David ha dimostrato grande potenziale segnando 22 gol considerando anche le coppe. Tuttavia, il Napoli sta anche monitorando altri talenti. Oltre al solito Joshua Zirkzee piace anche Santiago Gimenez, messicano di Baires, è un centravanti potente e spietato. Con 21 gol in Eredivisie con il Feyenoord, 2 gol in Champions League contro la Lazio e uno in Europa League, Gimenez ha dimostrato di essere un osservato speciale. Anche il suo cartellino è valutato intorno ai 50 milioni di euro. E poi c’è, Benjamin Sesko, giovane sloveno del Lipsia, ha collezionato 11 gol tra Bundesliga e le coppe, con una valutazione di circa 40 milioni di euro.