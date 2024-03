Radio Marte – Osimhen e Traorè non partiranno per la sosta: si alleneranno a Castel Volturno

Victor Osimhen e Hamed Traorè rimarranno a Napoli e non seguiranno le proprie Nazionali.

Notizia riportata poco fa da Radio Marte, secondo cui i due atleti rimarranno con il gruppo squadra presente per lavorare al meglio e recuperare la forma fisica come nel caso del nigeriano, che non ha potuto prendere parte al match di San Siro contro l’Inter nonostante la convocazione. Insieme al centrocampista ex Sassuolo, il numero 9 degli azzurri proverà a ritrovare lo smalto perso a causa di un infortunio muscolare ed essere pronto per il rientro dalla sosta contro l’Atalanta.