Il Mattino – Calzona, l’allenamento telecomandato durante la sosta nazionale

Il Mattino ci svela come cambierà l’allenamento di Calzona durante la sosta nazionale. Il ct del Napoli, infatti, sarà impegnato con la nazionale slovacca e non potrà seguire la squadra durante gli allenamenti.

Per Calzona non sussistono particolari problemi. Oltre alla supervisione del preparatore atletico Francesco Cacciapuoti e di tutto il suo staff, sarà lui stesso ad osservare la squadra grazie alle immagini di un drone che volerà sui campi di Castel Volturno. I calciatori del Napoli non impegnati con la nazionale avranno, attraverso questo allenamento telecomandato, il supporto del loro allenatore anche da remoto.