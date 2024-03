Il Napoli trova un pareggio importante a San Siro.

Ne ha parlato nella giornata odierna l’edizione de Il Corriere dello Sport, secondo cui i partenopei avrebbero reagito da grande squadra allo svantaggio su un campo molto complicato. L’Inter aveva totalizzato solo vittorie da gennaio e il pareggio potrebbe dare morale in vista delle ultime gare in cui il Napoli dovrà giocarsi tutto per agguantare un posto in Champions. Il lavoro di Calzona continua con ottimi propositivi.