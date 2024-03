Carannante: “Con il Barcellona sostituzioni determinanti. Inter? Vi dico come finisce”

Antonio Carannante è stato fra gli ospiti di Delietta Tv, in onda su Prima TV. L’ex difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni. Carannante ha analizzato la sconfitta col Barcellona e ha poi fatto un pronostico della partita contro l’Inter, in programma domenica sera. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Con il Barcellona le sostituzioni schematiche sono state determinanti, perché il Napoli aveva trovato le misure e stava tenendo testa al Barcellona. Mario Rui dopo un momento di difficoltà ha preso le misure a Yamal e l’ingresso di Olivera ha invece ridato forza all’attaccante catalano. Stesso discorso per Politano. Capisco che come Spalletti si tende a cambiare soprattutto gli esterni però l’anno scorso avevi Lozano…De Laurentiis? Non è facile trovare dei collaboratori bravi, però spero non si faccia condizionare da altri fattori come accaduto nella scelta di Garcia. Formazione anti-Inter? Mi aspetto Raspadori in campo. Pronostico? 3-1 per il Napoli, spero che però Calzona non faccia i cambi schematici”.