Il Mattino – Napoli, ADL pronto a premiare i suoi calciatori in caso di arrivo al quarto posto

Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire un premio alla squadra azzurra in caso di qualificazione in Champions. A riportarlo è Il Mattino oggi in edicola che scrive:

“De Laurentiis non ha bisogno dei proventi Champions per progettare lavori per lo stadio e quelli per il centro sportivo. Ha riserva accumulate per 160 milioni, 80 milioni dell’ultimo utile di bilancio, un altro esercizio che si chiuderà con il segno positivo: la società è strutturata sotto il profilo finanziario per poter assorbire anche il colpo di una eventuale non partecipazione alla Champions: l’aver abbassato il monte ingaggi da 120 a 75-80 milioni dà sotto questo aspetto molta serenità. Ma De Laurentiis prepara un colpo: offrirà un premio alla squadra se riuscirà a ottenere la qualificazione in Champions”.