CdS – Kvaratskhelia vuole solo Napoli, il rinnovo è sempre più vicino

Khvicha Kvaratskhelia è la stella del Napoli e questo è ben chiaro alla società. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’agente avrebbe iniziato a discutere con la dirigenza partenopea per un adeguamento di contratto.

Mamuka Jugeli, agente del calciatore, avrebbe già avuto colloqui con ADL per studiare un nuovo contratto con cifre più alte. Il georgiano vuole continuare a vestire la maglia azzurra, ma desidera una risposta dall dirigenza che potrebbe arrivare proprio a fine stagione. Questo quanrto evidenziato:

“A Barcellona, in orbita Napoli, è stato segnalato anche Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia che di recente ha ricominciato a parlare del futuro e del contratto del suo pupillo (e di quello di altri, tipo Osi, per la verità): lo ha fatto spesso pubblicamente, e poi ha ricominciato privatamente con De Laurentiis. Lo ha svelato il presidente, precisando che a fine stagione le parti si rivedranno per capire il da farsi”.