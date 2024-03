CdS, verso Barcellona-Napoli: le probabili scelte di Calzona. Previste tre novità rispetto al Torino

Domani sera (ore 21:00) il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita che decreterà il passaggio ai quarti di una delle due squadre.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di Francesco Calzona. Previsti tre cambi rispetto al match contro il Torino: in porta Meret, seguito dalla linea difensiva Di Lorenzo, Rrahmani (favorito su Østigård), Juan Jesus, Olivera (in vantaggio su Mario Rui). A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Traorè (al posto di Zielinski non presente nella lista Champions), mentre in attacco il classico tridente Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.