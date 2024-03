Fiorentina-Roma, formazioni ufficiali: Pellegrini out, gioca Lopez per i viola

La Fiorentina ospiterà oggi la Roma alle 20:45 al Franchi. L’obiettivo di Italiano è quello di lottare per un posto in Europa. De Rossi vuole continuare l’ottimo periodo e portare la Roma in Champions League.

Nelle ultime 5 partite la Roma ha totalizzato 12 punti con 4 vittorie e una sconfitta. La Fiorentina ha conquistato 8 punti con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Gli ultimi 5 incontri tra le due compagini hanno visto un pareggio assoluto con 2 vittorie per parte e un pareggio.

Formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Kayode, Milinkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Sottil, Lopez, Nico Gonzalez; Belotti. All: Italiano

Roma (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All: De Rossi