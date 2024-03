CdS – ADL in viaggio con la squadra per Barcellona. Stanziato maxi premio in caso di passaggio ai quarti

Ci siamo. Il Napoli è pronto ad affrontare il Barcellona di Xavi in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, match che decreterà quale delle due squadre passerà ai quarti.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Aurelio De Laurentiis partirà insieme al gruppo azzurro per raggiungere il territorio spagnolo. Il presidente ci tiene davvero tanto a questa partita, soprattutto in chiave qualificazione al prossimo Mondiale per Club (2025, USA). Proprio per questo ha deciso di stanziare un premio di 10 milioni di euro per i giocatori in caso di passaggio del turno; un modo per incitarli a dare il massimo in campo.