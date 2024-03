Gazzetta: Incontro ADL-squadra prima di partire per Barcellona. Il messaggio del presidente

Sabato il presidente Aurelio De Laurentiis è passato a Castel Volturno per motivare i suoi prima della partenza per Barcellona.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’incontro tra le parti, in particolare sul messaggio che il patron azzurro ha voluto lanciare alla squadra: crederci perché in grado di raggiungere grandi risultati anche in Europa. Una forte fiducia verso il gruppo che ha spinto lo stesso ADL a stanziare un premio da 10 milioni di euro per i giocatori in caso di approdo ai quarti di finale di Champions League.