L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Napoli e Torino. Secondo il quotidiano è il rischio d’una vita da attraversare standosene sul ciglio della Champions. In una delle sue notti in cui i margini d’errori sono sottilissimi il Napoli scopre che il destino può orientare le sue fortune. A una squadra costretta a rincorrere sempre è vietato rigorosamente sbagliare o magari imbattersi in Milinkovic-Savic in stato di grazia. Quando poi dopo 100 minuti di battaglia ciò che resta tra le mani è l’1-1 con il Torino, ed il segno che la speranza stia per svanire. Il futuro rimane un’incognita ma quello del Napoli lo decideranno le altre, perché non è bastato Kvara, ci si sono messi Sanabria e un portiere. Ora il quarto posto sa di impossibile ed anche il quinto è un miracolo