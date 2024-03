Ecco quanto dichiarato da Francesco Calzona nella conferenza stampa post Napoli-Torino:

Come mai non Simeone sull’1-1? “Perché con Osimhen sono due giocatori che poi dovevamo buttare palle in mezzo. Questa squadra ha caratteristiche diverse, non volevo intasare l’area. A parte questo sono molto contento della squadra, hanno giocato 96′ di qualità e abbiamo subito molto poco”.

Anche oggi un gol preso: “Abbiamo preso sempre gol da quando ci sono, è una cosa che non mi piace. Il tempo è troppo poco per curare i particolari, si va per priorità. Stiamo aggiustando anche questo perché abbiamo concesso poco stasera. Un pizzico di mala sorte anche sul gol, se però continuiamo così siamo sulla buona strada”.

Giocatori delusi? Come giudica la prestazione di Zielinski? “C’è un po’ di delusione perché abbiamo creato tantissimo. Negli spogliatoi ai ragazzi ho detto che questa è la strada giusta, con questo atteggiamento le partite le vinciamo. Sono contento della prestrazione di Zielinski, sono contento di averlo ritrovato”.

Lindstrom a centrocampo può giocare? “Potrebbe avere le caratteristiche, nell’emergenza potrebbe essere un’opzione. Ora cambiare modulo sarebbe tornare nella confusione, lo puoi fare nei minuti finali per provare qualcosa di diverso. La squadra ha bisogno di certezze e non posso stravolgere le cose più di tanto. Non abbiamo avuto la possibilità di provare questa opzione, vista l’emergenza a Barcellona potremmo provare questa situazione”.

Osimhen in calo fisico? “La partita con la Juve è stata gagliarda da parte sua. Abbiamo giocato 4 gare in 10 giorni, di tutti i dati con la Juve gli unici negativi sono state le occasioni da rete. E’ normale che un giocatore che è stato più di un mese in Coppa d’Africa abbia un leggero calo. Sono soddisfattissimo di lui per le cose che gli chiedo, si sta impegnando molto. E’ un giocatore importantissimo per noi, può risolverti le partite anche se non è al 100%”.