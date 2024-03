Il Mattino – ADL pronto a collaborare con Manfredi per la ristrutturazione del Maradona

Il Mattino, oggi in edicola, torna a parlare della questione ristrutturazione Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal quotidiaano, Comune di Napoli e ADL sarebbero d’accordo sul piano di ristrutturazione dello stadio che prevede l’addio alla pista di atletica. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il dialogo tra Comune e SSC Napoli sul futuro del Maradona in funzione di Euro 2032 avanza. Però le parti si parlano e uno dei tabù – quello di togliere la pista di atletica – è definitivamente caduto. Nel senso che uno stadio esclusivamente dedicato al calcio è una ipotesi condivisa purché si trovi poi una collocazione per le società che si allenano al Maradona e utilizzano la stessa pista per allenarsi. L’asse tra il sindaco Gaetano Manfredi e patron Aurelio De Laurentiis c’è e il presidente ha dato la disponibilità a collaborare anche per una soluzione alternativa a quella del Maradona per quanto riguarda un’altra pista di atletica”.