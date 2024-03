Sosa sicuro: “Il Napoli ha battuto la Juventus con merito e con gran calcio”

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del match Napoli-Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Fanno passare che la Juve ha fatto la prestazione, ma il calcio cambia in base a chi lo racconta. Bisogna sempre analizzare il come, non solo il risultato che la Juve poteva pure fare, ma il Napoli ha sempre avuto un baricentro alto, provando a recuperarla in alto, il Napoli è sempre stato propositivo, poi ha fatto errori individuali e senza il rigore finiva 1-1”.