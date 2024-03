Mattino, verso Napoli-Torino: Osimhen torna in gruppo. Possibile turnover di Calzona

Venerdì sera (ore 20:45, stadio Diego Armando Maradona) il Napoli affronterà il Torino di Ivan Jurić, partita valida per la 28esima giornata di Serie A.

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla probabile formazione che schiererà Francesco Calzona, ipotizzando un turnover in vista del big match di Champions League contro il Barcellona (martedì 12 marzo, ore 21:30).

Previsto il solito 4-3-3 con Meret in porta, seguito dalla linea difensiva Di Lorenzo, Juan Jesus, Østigård (al posto dell’infortunato Rrahmani) e uno tra Olivera e Mario Rui (attualmente favorito). A centrocampo, Zielinski dovrebbe avere la meglio su Traorè. In attacco potrebbe partite dal 1′ Raspadori al posto di Politano. Dalla parte opposta, invece, inamovibile Kvaratskhelia. Al centro confermato Osimhen, il quale sta bene nonostante l’allenamento saltato ieri. È stata, come spiega il quotidiano, una scelta “conservativa” presa di comune accordo con lo staff. Oggi, infatti, il nigeriano dovrebbe tornare in gruppo.