L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il mister Francesco Calzona. Secondo il quotidiano Calzona è riuscito a fare quello che Garcia prima e Mazzarri poi non sono riusciti a fare, ovvero dare al Napoli equilibrio. Il mister ha azzerato il passato recente, ha sistemato Lobotka come con la Slovacchia al centro del villaggio, gli ha ricordato che sa come si esce dagli equivoci. Ha sbloccato mentalmente Anguissa, concedendogli il campo in lungo e in largo. Ha ristudiato le distanze tra i reparti, ora viene più facile attaccare e difendere, e aspettando Osimhen ha consegnato a Kvaratskhelia la fascia sinistra e una libertà vigilata da chi gli sta alle spalle con Olivera o Mario Rui e Zielinski o Traore