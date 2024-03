Probabili Formazioni MN – Gli azzurri affrontano in casa la Juventus: dal 1′ sia Olivera che Traoré

Domani sera allo stadio Maradona va in scena il big Match che da anni ormai contraddistingue la Serie A, la sfida tra il Napoli e la Juventus. Per i ragazzi di Francesco Calzona è un banco di prova importante, per far vedere quanto la vittoria per 1-6 del Mapei Stadium contro il Sassuolo non sia stato solo un fuoco di paglia. Dall’altra parte c’è una Juventus che è ormai lontanissima dall’Inter prima e che nelle ultime partite ha sofferto molto, tornando alla vittoria solo al 95′ nell’ultima sfida contro il Frosinone all’Allianz Stadium. Per questa sfida dovrebbe tornare dal primo minuto Mathi Olivera, che nella sfida contro il Sassuolo ha riposato per dar spazio a Mario Rui. Il terzino uruguagio ex Getafe in sfida contro avversari più fisici ed offensivi ha sempre dimostrato grande attitudine, come nella sfida contro il Barcellona, quando è stato il migliore in campo degli azzurri di Calzona. Altro ballottaggio per il tecnico del Napoli è a centrocampo, con i due centrocampisti già sicuri del posto che sono Anguissa e Lobotka, mente e mastino azzurri, che potrebbero essere supportati da Traoré. L’ivoriano ex Bournemouth nella sfida contro il Sassuolo ha totalizzato ben 43 passaggi, chiudendo col 100% di precisione, dimostrandosi agile, in recupero dopo l’arrivo a Napoli in una condizione non eccezionale, e dando una grande mano alla manovra offensiva e alla fase di transizione, dove cerca quasi sempre l’appoggio in avanti per Kvaratskhelia o per uno degli attaccanti. In difesa dovrebbe fare ritorno Juan Jesus, che dopo l’errore contro il Cagliari si è seduto in panchina nella sfida di Reggio Emilia, ma dovrebbe essere nuovamente al fianco di Amir Rrahmani nel big match del Maradona. Il resto della squadra sarà il solito, con il trio offensivo formato da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, con i primi due che nella sfida terminata per 5-1 nel gennaio del 2023 hanno annientato i bianconeri grazie a 2 reti del nigeriano e ad 1 rete e ad 1 assist del georgiano.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia