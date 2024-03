Napoli-Juventus – I convocati del club bianconero: Allegri recupera sia Chiesa che Danilo per la trasferta

Massimiliano Allegri e la Juventus hanno diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di domani sera contro il Napoli di Francesco Calzona. Il tecnico bianconero recupera sia Danilo che Federico Chiesa, entrambi saranno infatti a disposizione del tecnico toscano dopo la preoccupazione dei giorni passati. I due calciatori rischiavano infatti di non prendere parte alla trasferta per dei fastidi muscolari subiti nei scorsi giorni. Questi i convocati bianconeri:

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Yildiz

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

26 Alcaraz

27 Cambiaso

33 Djaló

38 Daffara

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende