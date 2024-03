Giuffredi: “Di Lorenzo sarà ceduto solo in un caso. Mario Rui? Sembra sempre di dover tornare ai primi giorni di scuola”

Il procuratore di alcuni giocatori del Napoli, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dei suoi assistiti. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

Di Lorenzo?

“Tutti gli anni arrivano grandi squadre per chiedere al Napoli una sua cessione, ma Giovanni ha sempre fatto scelte contrattuali per legarsi a vita alla squadra partenopea. Soltanto una scelta diversa da parte di De Laurentis potrebbe aprire ad una cessione, ma lui come Politano e Mario Rui vogliono rimanere a Napoli perché hanno scelto questa squadra”.

Mario Rui?

“Ogni volta che parlo di Mario Rui mi arrabbio con gli allenatori, sembra sempre di dover tornare ai primi giorni di scuola dove si azzera tutto. Calzona facesse quello che meglio crede e che gli pare, perché gli allenatori si comportano con Mario Rui in maniera premeditata. Ho ascoltato le parole di De Laurentiis sui procuratori, ed è il suo pensiero da sempre. Però ha anche sottolineato che ci sono dei professionisti che sanno fare il loro lavoro e che si comportano bene, io con lui ho un ottimo rapporto anche se spesso si arriva anche a qualche confronto. Ma nonostante le discussioni alla fine io mi pongo sempre in maniera collaborativa, e non mi interessa se all’associazione dei procuratori vuole diffidarlo perché io sono esterno a questa perché non credo nell’associazionismo”.

Calzona?

“Non escludo che in caso di qualificazione alla prossima Champions League possa essere riconfermato sulla panchina azzurra, perché è un allenatore molto preparato e può fare davvero bene”

Folorunsho?

“Le parole di elogio da parte di Spalletti mi hanno reso orgoglioso, perché quando l’ho preso dal Bari abbiamo fatto un percorso che adesso lo vede protagonista a Verona e poi pronto eventualmente per mettersi a disposizione del Napoli per la prossima stagione, perché è all’altezza delle grandi squadre se addirittura il commissario tecnico della nazionale italiana lo elogia. ha fatto uno dei gol più belli del nostro campionato”.

Gaetano?

“Ho sempre detto che lui è un fuoriclasse, perché illumina ma aveva bisogno di farlo con continuità. Abbiamo sempre detto che avremmo valutato i primi sei mesi, e poi abbiamo preso questa decisione. Sono contento di ciò che Gianluca sta facendo a Cagliari, ma sapevo che si sarebbe fatto valere e mostrato il suo valore. Non escludo che sia Gaetano che Folorunsho possano essere presi in considerazione da Spalletti per l’Europeo di quest’anno”.