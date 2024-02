L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’importanza della partita di oggi per il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è padrone del proprio destino, può alleggerirlo e persino orientarlo. Il Bologna è a distanza siderale; l’Atalanta quinta, giocherà poco più tardi con l’Inter; l’Europa League per chi è campione d’Italia potrebbe almeno attenuare l’amarezza, non la delusione. Ma per credere in qualcosa, per non dover poi concentrare tutto sul Barcellona le proprie ambizioni, Calzona deve vincere oggi per avvicinarsi alla Fiorentina settima a quattro punti e soprattutto affiancare la Lazio. E così Calzona avrebbe modo comunque di posare la prima pietra per azzardare ambizioni che al momento sembrano impossibili.