Repubblica – Sassuolo-Napoli, la probabile formazione: torna Di Lorenzo, cambio a centrocampo.

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano svela le probabile formazione in vista del match contro il Sassuolo. Questo quanto evidenziato:

“Il Napoli non sa più vincere e la serie negativa si sta allungando sempre di più: una sconfitta e tre pareggi. Non è bastato nemmeno il rientro di Victor Osimhen, che comunque si è subito ripresentato segnando due. Ma il bomber da solo non basta ed è reduce da un duro tour de force di 9 gare con la sua Nazionale, tant’è che in Sardegna ha chiesto il cambio nel finale. Gli azzurri non possono però fare a meno di lui e per questo il turn over a Reggio riguarderà altri. È certo il rientro di Di Lorenzo e spera Ostigard. A centrocampo ci sarà invece Traoré, mentre nel tridente sono in ballottaggio altri due ex del Sassuolo: Politano e Raspadori”.