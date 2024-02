Il Mattino – Rinnovo Kvara, arriva l’ultimatum dell’agente: la richiesta ad ADL

Torna a farsi calda la questione del rinnovo di Khvicha Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, gli agenti del georgiano avrebbero dato un ultimatum al presidente azzurro. Questa la richiesta:

“L’agente di Kvaratskhelia ha voluto dare implicitamente anche una scadenza in chiave contrattuale a De Laurentiis (ultimatum?) per il futuro. Kvara è legato al Napoli fino al 2027, il club vorrebbe prolungare l’accordo, ma finora ci sono stati soltanto timidi approcci tra le parti. Il suo management in ogni caso si aspetta un forte ritocco verso l’alto del suo ingaggio (attualmente di 1,5 milioni all’anno). Un po’ come fatto con Osimhen, insomma. Si vedrà. L’auspicio è che si eviti almeno un altro braccio di ferro che risulterebbe dannoso per tutti”.